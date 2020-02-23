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أخبار البلد

غدا.. الكنيسة تبدأ الصوم الكبير لمدة 55 يوما تنتهي بعيد القيامة المجيد

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:15 ص
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الاثنين، الصوم الكبير والذى يستمر لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.

ويترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس في مصر وخارجها، حيث يقام قداس يومى في جميع أيام الصيام، بعد الانقطاع عن الطعام لمدة تصل إلى نحو 15 ساعة، ولا يتم خلال أيام الصوم تناول اى أطعمة حيوانية او مشتقاتها ويمنع أيضا تناول الأسماك.

والصوم الكبير عبارة عن ثلاثة أصوام، الأربعين المقدسة في الوسط، ويسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيدا للأربعين المقدسة، أو تعويضيا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام.

ويعقب ذلك أسبوع الآلام، والذى تبدأ أحداثه عقب الاحتفال بأحد الشعانين حيث يتم تعليق الرايات السوداء وتغيير ستر الهيكل وتقرأ خلاله كافة النبوات والأحداث المتعلقة بآلام السيد المسيح وصلبه، إلى أن ينتهى بصلب الفرح والاحتفال بعيد القيامة المجيد.


وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد هنأ الأقباط في مصر والخارج ببدء الصوم الكبير الأربعاء الماضى خلال عظته الأسبوعية، مؤكدا أن فترة الصوم فرصة لكى براجع الإنسان نفسه وتعطيه أمل جديد في التوبة والتغيير والتخلص من كل ما يبعد الإنسان عن الله.
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