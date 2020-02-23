تراجع طفيف بسبب كورونا .. تعرف على أسعار النفظ عالميًا

شهدت أسعار البترول تراجعًا طفيفًا بفعل تجدد المخاوف من تأثر الطلب على الخام جراء التداعيات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا، فى حين بدت أوبك وحلفاؤها ليسوا في عجلة من أمرهم لكبح الإنتاج وذلك بحسب التقرير اليومى لاسعار النفط الصادر عن منظمة اوبك.

وذكر التقرير، أن أحدث مؤشرات الإصابة بالفيروس في مقاطعة هوبى حيث بؤرة تفشيه في الصين أثارت عمليات بيع في شتى الأسواق المالية، بينما يتوجه صناع السياسات بدول مجموعة العشرين إلى السعودية لإجراء محادثات بشأن الاقتصاد العالم.

وسجلت أسعار النفط كالاتى: خام برنت 58.50 دولار ، غرب تكساس 53.38 دولار ، أوبك 58.98 دولار .