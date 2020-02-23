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تعليم

"كيفية عمل مشاريع بحثية تطبيقية".. ورشة عمل بهندسة طنطا.. صور

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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احمد علي
نظم مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا بجامعه طنطا ، اليوم، بكلية الهندسة ورشه عمل بعنوان" كيفيه عمل مشاريع بحثيه تطبيقية مع نماذج ناجحة من كليه الهندسة" ، برعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور مصطفي الشيخ مدير مركز تطوير الآداء الجامعي ، والدكتور محمود ذكي عميد الكلية.

أوضح الدكتور كمال عكاشة في كلمته علي أهمية الاختراعات والابتكارات العلمية باعتبارها واحدة من الدعامات الأساسية التى يقوم عليها هذا المجتمع، خاصة في ضوء توظيف مخرجات الأبحاث العلمية .

وأشارت الدكتورة منى إبراهيم منسق الندوات بمركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا بالجامعة، أن هذه الورشة تأتي صمن سلسلة عمل ورش لمكتب المشروعات والتي بدأت من كليه الهندسة.

وأكد الدكتور محمد الشنشوري مدير مكتب المشروعات ، والدكتور عبد الفتاح زلط مدير مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا علي أهمية البحث العلمي الي جانب أهمية حماية ملكية المشروع الفكرية ونقل التكنولوجيا الي المجتمع .

وخلال الورشة ، تم استعراض بعض النماذج البحثية الناجحة لشباب الباحثين بكلية الهندسة، والتى تضمنت المشاريع التي حصل عليها الدكتور ضياء الدين عبد الستار في مجالات النانو تكنولوجي والطاقه المتجددة، ومشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه وتخزين الطاقة والتي حصل عليها الدكتور صالح شلبي ، بالإضافة الي المشاريع البحثية التى تخدم المجتمع لكلا من الدكتور السيد العجوز  والدكتور اسامه حاتم.
"كيفية عمل مشاريع بحثية تطبيقية".. ورشة عمل بهندسة طنطا.. صور
"كيفية عمل مشاريع بحثية تطبيقية".. ورشة عمل بهندسة طنطا.. صور
"كيفية عمل مشاريع بحثية تطبيقية".. ورشة عمل بهندسة طنطا.. صور
"كيفية عمل مشاريع بحثية تطبيقية".. ورشة عمل بهندسة طنطا.. صور
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