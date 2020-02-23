"كيفية عمل مشاريع بحثية تطبيقية".. ورشة عمل بهندسة طنطا.. صور

نظم مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا بجامعه طنطا ، اليوم، بكلية الهندسة ورشه عمل بعنوان" كيفيه عمل مشاريع بحثيه تطبيقية مع نماذج ناجحة من كليه الهندسة" ، برعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور مصطفي الشيخ مدير مركز تطوير الآداء الجامعي ، والدكتور محمود ذكي عميد الكلية.





أوضح الدكتور كمال عكاشة في كلمته علي أهمية الاختراعات والابتكارات العلمية باعتبارها واحدة من الدعامات الأساسية التى يقوم عليها هذا المجتمع، خاصة في ضوء توظيف مخرجات الأبحاث العلمية .





وأشارت الدكتورة منى إبراهيم منسق الندوات بمركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا بالجامعة، أن هذه الورشة تأتي صمن سلسلة عمل ورش لمكتب المشروعات والتي بدأت من كليه الهندسة.





وأكد الدكتور محمد الشنشوري مدير مكتب المشروعات ، والدكتور عبد الفتاح زلط مدير مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا علي أهمية البحث العلمي الي جانب أهمية حماية ملكية المشروع الفكرية ونقل التكنولوجيا الي المجتمع .



