حياة كريمة.. إنشاء مدارس وتوصيل مياه ورصف طرق ودعم إنارة في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمركزي مغاغة والعدوة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، وتنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وتستهدف تقديم خدمات متنوعة ما بين (إنشاء ورفع كفاءة مدارس ـ أعمال رصف طرق ـ وصلات مياه وكهرباء ـ تطوير مراكز شباب)، بـ 6 قرى على مستوى مراكز المحافظة.





جاء ذلك بحضور جميع وكلاء الوزارات والمديريات المعنية بتنفيذ المبادرة.





وتفقد المحافظ، في مركز مغاغة ، يرافقه اللواء إيهاب زهني رئيس المركز أعمال توسعة مدرسة أولاد الشيخ الابتدائية "المبنى الجديد" والذي يضم 18 فصل بتكلفة 5 مليون و400 ألف جنيه، وكذلك أعمال توسعة مدرسة أولاد الشيخ الابتدائية والإعدادية ، والمكونة من 35 فصل منها 25 فصل للمرحلة الابتدائية والإعدادية و10 فصول لمرحلة رياض الأطفال، بتكلفة 8 مليون و700 ألف، وذلك لاستيعاب الكثافة العددية للطلاب من أبناء القرية والقرى المجاورة لها.





كما شهد المحافظ ، أعمال توصيل محول كهرباء بقرية أولاد الشيخ ، وذلك ضمن أعمال إحلال وتدعيم شبكات ومحولات وأعمدة الإنارة بالقرية بتكلفة 9 مليون و300 ألف جنيه، في إطار دعم البنية الأساسية وتقديم خدمة تليق بالمواطنين وتلبية احتياجات القرى من المشروعات التنموية.





كما تفقد المحافظ أعمال توصيل خدمات مياه الشرب بطول 3 كيلو متر وبتكلفة إجمالية قدرها مليون و600 ألف جنيه، موجهًا بتوصيل مياه الشرب لجميع المنازل داخل الحيز العمراني من اجل توفير مياه نظيفة للاهالى من أبناء القرية، وكذلك أعمال تطوير مركز شباب القرية والتي شملت ( بناء سور ـ مبنى إداري ـ ملعب خماسي) ، مؤكدًا على أهمية العمل على تنمية مهارات وقدرات الشباب والنشء من أبناء القرية واكتشاف ودعم مواهبهم.





وتابع المحافظ أعمال المرحلة الثانية من مبادرة مديرية القوى العاملة والتي تتضمن تدريب 90 فرد بمجالات ( التفصيل ـ كهرباء ـ سباكة) بواقع 30 متدرب في كل مجال ، وذلك لإكسابهم الخبرة في تلك المجالات وتأهيلهم لدخول سوق العمل الحر وإدارة مشروع خاصة بهم.





والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين حيث استمع إلى شكواهم وكلف المسئولين التنفيذيين بإيجاد آليات لحل تلك المشكلات خاصة التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، كما وجه المحافظ بدراسة إمكانية إقامة مشغل لتدريب الفتيات من أبناء القرية على أعمال التفصيل وإكسابهم مهارة تكون بمثابة مصدر دخل يسٌهم في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهن.





وفي مركز العدوة، تابع المحافظ ، يرافقه محمد ليله رئيس المركز، أعمال المبادرة بقريتي كفر المغربي والشيخ مسعود، حيث تفقد المحافظ أعمال رصف مدخل قرية كفر المغربي بطول 700 متر بتكلفة مليون و260 ألف جنيه، وكذلك أعمال تركيب محولات وشبكات الكهرباء وخدمات مياه الشرب للمنازل بالقريتين، وأعمال رفع كفاءة عدد من المنازل للمواطنين الأولى بالرعاية والأسر الأشد احتياجًا .





كما تفقد المحافظ قطعة ارض بمساحة 5 فدان ، والتي سيتم تخصيصها لإنشاء مركز شباب وملعب، ومحطة صرف صحي ومدرسة لتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة والمتنوعة لأهالي القرية.





أكد المحافظ، على حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة ، تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.





هذا وتستهدف المبادرة خلال المرحلة الأولى قريتي كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة ، والشيخ عبادة بملوي وزعبرة بديرمواس وشيبة بأبوقرقاص، ونزلة أولاد الشيخ بمركز مغاغة.

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