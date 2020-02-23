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أخبار البلد

مصر ترحب باتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في جنوب السودان

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:29 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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محمد وديع
رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بإعلان الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في جمهورية جنوب السودان، وذلك بين كل من رئيس جنوب السودان "سالفاكير ميارديت" وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح المعارضة "رياك مشار" الذي قام بحلف اليمين الدستورية كنائب أول للرئيس أمس السبت.

وأعرب البيان عن أمل مصر في أن تولد هذه الخطوة الدفعة اللازمة لجهود تنفيذ كافة بنود اتفاق السلام المُنَشِط بما يحقق السلام الدائم والشامل في جنوب السودان.

وأكد البيان حرص مصر نحو تحقيق الاستقرار في دولة جنوب السودان الشقيقة. كما أعرب البيان عن مواصلة مصر العمل على تقديم الدعم لهذه الجهود بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.
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