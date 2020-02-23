AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غزة ترد على القصف الإسرائيلي.. وسقوط قتلى ومصابين ..فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:57 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت وسائل إعلام عبرية إن القصف الفلسطيني من قطاع غزة تجاه المستوطنات لم يتوقف على الرغم الهجمات الجوية التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي.

وذكر مراسل قناة "سكاي نيوز" في غزة أن قطاع غزة جدد القصف تجاه المستوطنات الجنوبية.

وأفاد موقع "غزة الآن" بأن هناك شهداء وإصابات شرق حي التفاح في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على شمال قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن دوي انفجار سمع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ومدينة الخليل.

واستهدف طيران الاحتلال موقع فلسطين، كما استهدف الاحتلال موقع حطين شمال القطاع ب 3 صواريخ من الطيران الحربي.

 ودوت صافرات الإنذار في مفار سعد، ودوت كذلك في مستوطنة سديروت.

وفي المقابل، أطلقت المقاومة مضاداتها الأرضية صوب طائرات الاحتلال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سماع دوي انفجار بمستوطنة سديروت جنوبي إسرائيل

عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية بـ غلاف قطاع غزة

إطلاق 3 صواريخ من غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية

طائرات إسرائيلية تقصف مواقع جنوب قطاع غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار حج التضامن هذا العام لتراجع الدولار .. فيديو

هجوم شديد على ريهام سعيد بعد صورة حريق ابنها.. والأخيرة ترد

أخبار الرياضة.. شوبير يكشف قرارات الأهلي ضد اتحاد الكرة.. وسبب تخفيف عقوبة شيكابالا.. ومصير مباراة القمة

محامي الطيار أشرف أبو اليسر يفتح النار على محمد رمضان من جديد ..فيديو

وفاة الحارس الشخصي للاعب كريستيانو رونالدو

الدوري في ورطة.. الزمالك يتحدى.. والاتحاد المصري يتمسك بالقمة.. وأبوظبي تكذب الجميع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين

نيسان تحتل أقوى المراكز في سباقات Formula E بفريقها e.dams

بـ الزي المدرسي.. طلاب يودعون معلمتهم بالدموع إلى مثواها الأخير في المنوفية.. شاهد