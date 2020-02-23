غزة ترد على القصف الإسرائيلي.. وسقوط قتلى ومصابين ..فيديو

قالت وسائل إعلام عبرية إن القصف الفلسطيني من قطاع غزة تجاه المستوطنات لم يتوقف على الرغم الهجمات الجوية التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي.





وذكر مراسل قناة "سكاي نيوز" في غزة أن قطاع غزة جدد القصف تجاه المستوطنات الجنوبية.





وأفاد موقع "غزة الآن" بأن هناك شهداء وإصابات شرق حي التفاح في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي.





وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على شمال قطاع غزة.





وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن دوي انفجار سمع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ومدينة الخليل.





واستهدف طيران الاحتلال موقع فلسطين، كما استهدف الاحتلال موقع حطين شمال القطاع ب 3 صواريخ من الطيران الحربي.





ودوت صافرات الإنذار في مفار سعد، ودوت كذلك في مستوطنة سديروت.





وفي المقابل، أطلقت المقاومة مضاداتها الأرضية صوب طائرات الاحتلال.

در پاسخ به جنایت‌های امروز رژیم صهیونیستی،‌ دست کم ۲۰ راکت از #نوار_غزه به سوی شهرک‌های اطراف نوار غزه شلیک شد.



رسانه‌های #رژیم_صهیونیستی خبر دادند که سامانه گنبد آهنین ۳ کاتیوشا را بر فراز شهرک عسقلان رهگیری کرده و صدای آژیر خطر دو بار در این شهرک به صدا در آمده است pic.twitter.com/sz141WWWj1 — خبرآنلاين (@khabaronlinee) February 23, 2020

#شاهد صواريخ القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ غزة فوق سديروت قبل قليل pic.twitter.com/cNe4keDgs9 — Quds TV - قناة القدس (@QdsTvSat) February 23, 2020