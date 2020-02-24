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فن

الراجل الحنين رزق.. رانيا فريد شوقي توجه رسالة لزوجها.. شاهد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:17 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رانيا فريد شوقي، بالصورة مع زوجها وعلقت عليها قائلة: "الراجل الحنين رزق ربنا يخليك ليا زوجي تامر الصراف".

وحازت الصورة على ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين: "ربنا يخليكو لبعض ويبارك لكم" و"ربنا يحفظكم" و"منورين" و"ربنا ما يحرمكم من بعض".

وشاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية «الملك لير» بشكل منتظم بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني.

ومسرحية "الملك لير" يشارك في بطولتها الى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.
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