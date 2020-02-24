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رياضة

الزمالك رايح جاى.. آخر تطورات إقامة مباراة القمة اليوم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:43 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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عمرو الحلوانى
لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يفرض حالة كبيرة من الغموض على موقفه الخاص بخوض مباراة الأهلى المقرر إقامتها باستاد القاهرة فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة بمنافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020. 

وكان مسئولو الزمالك أعلنوا أمس عدم خوض مباراة الأهلي ورفض استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز فى ظل وجود عمرو الجناينى الرئيس الحالى لاتحاد الكرة ، ثم تطور الأمر إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى قرر إقامة تدريب الفريق صباح اليوم ، ثم فوجىء الجميع بإلغاء المران وسط شكوك حول مشاركة الزمالك من جديد .

ويترقب الجميع فى الوقت الحالى موقف الزمالك من خوض المباراة بشكل رسمي ، سواء بخوضها أو من عدمه .

وفى المقابل ، أعلن الأهلى بشكل رسمي خوضه للمباراة وأعلن فايلر المدير الفنى للأحمر قائمة فريقه لمواجهة الزمالك وضم جميع نجوم الفريق فى ظل الرغبة إلى تحقيق الفوز بعد الهزيمة التى تلقاها الفريق أمام الأبيض فى نهائى السوبر .

وعن آخر تطورات الموقف ، عقد كارتيرون جلسة خاصة مع لاعبيه صباح اليسوم وطالب الجميع بالتركيز الكامل فى المباراة مؤكدا " إمكانية خوضها " فى أى وقت وذلك بناء على قرار من مجلس إدارة النادي " صاحب القرار الأول والأخير " .
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