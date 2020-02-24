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محافظات

لحظة شفط مياه الأمطار من أمام المنصة بمدينة نصر بحضور المحافظ.. شاهد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:33 م
شفط المياه من امام
شفط المياه من امام المنصة
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عبد العزيز جمال
توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والاجهزة التنفيذية بالمحافظة منذ قليل بمنطقة المنصة بمدينة نصر لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار يرافقه رئيسا شركتى المياه والصرف الصحى.


كما قام محافظ القاهرة بجولة تفقدية في أحياء القاهرة للتأكد من توزيع الشفاطات وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهولة الانتقال إليها في حالة الاحتياج لها .
لحظة شفط مياه الأمطار من أمام المنصة بمدينة نصر بحضور المحافظ.. شاهد
لحظة شفط مياه الأمطار من أمام المنصة بمدينة نصر بحضور المحافظ.. شاهد
لحظة شفط مياه الأمطار من أمام المنصة بمدينة نصر بحضور المحافظ.. شاهد
لحظة شفط مياه الأمطار من أمام المنصة بمدينة نصر بحضور المحافظ.. شاهد
لحظة شفط مياه الأمطار من أمام المنصة بمدينة نصر بحضور المحافظ.. شاهد
لحظة شفط مياه الأمطار من أمام المنصة بمدينة نصر بحضور المحافظ.. شاهد
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