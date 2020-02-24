لحظة شفط مياه الأمطار من أمام المنصة بمدينة نصر بحضور المحافظ.. شاهد

توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والاجهزة التنفيذية بالمحافظة منذ قليل بمنطقة المنصة بمدينة نصر لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار يرافقه رئيسا شركتى المياه والصرف الصحى.





كما قام محافظ القاهرة بجولة تفقدية في أحياء القاهرة للتأكد من توزيع الشفاطات وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهولة الانتقال إليها في حالة الاحتياج لها .