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أخبار العالم

أول دولة تعلن خلوها من فيروس كورونا وشفاء آخر الحالات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت أول دولة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" خلوها من المرض بعد شفاء آخر الحالات المصابة.


وبحسب "سبوتنيك"، أعلن  أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، عن شفاء آخر مريضٍ مصاب بفيروس كورونا في فرنسا وخروجه من المستشفى.


وقال:"فيروس كورونا لم يعد متواجدًا على الأراضي الفرنسية. لقد شُفي آخر مريض كان يخضع للعلاج في ليون، ولم يعد معديًا وقد عاد أدراجه".


وبخصوص المواطنين الفرنسيين العائدين من  شمال إيطاليا، حيث تخضع 11 مدينة لحجر صحي بسبب تخطي عدد المصابين بالفيروس الـ200 شخص، طلب وزير الصحة منهم اتخاذ احتياطات صحية حددتها وزارة الصحة.


وأضاف:"إذا كنتم عائدين من روما ليس هناك أي احتياط معين يجب اتخاذه. أنا شخصيًا سأكون متواجدًا غدًا في روما برفقة وزراء صحة أوروبيين. لكن إذا كنتم عائدين من ميلانو أو البندقية فعليكم أن تتخذوا احتياطات صحية لمدة 14 يومًا".


وكان فيران قد اعتبر أنه  ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده أمر "مرجح للغاية" وإن السلطات الصحية تستعد تحسبا لانتشاره مشيرا إلى أنه يتابع الوضع في إيطاليا عن كثب.

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