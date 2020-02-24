رئيس وزراء إيطاليا: تأثير كورونا على الاقتصاد قد يكون قويا للغاية

أكد رئيس وزراء إيطاليا جيوسيبي كونتي أن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد قد يكون قويا للغاية.









ويأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، ارتفاع إلى عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 7 أشخاص.









وكانت وزارة الصحة الإيطالية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، وفاة خامس مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد تفشيه بالكامل في شمالي البلاد.









واتخذت إيطاليا تدابير طارئة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" فى البلاد، تشمل فرض حظر على إقامة جميع الأحداث العامة بما فيها الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية فى عشر بلديات وإغلاق المباني العامة، بما فى ذلك المتاحف، بالإضافة إلى إخضاع الأفراد الذين ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس إلى المراقبة والحجر الصحي.







