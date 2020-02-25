خطوة جديدة من اللقب.. ليفربول يواصل انتصاراته أمام وست هام 3-2 في الدوري الإنجليزي.. فيديو

فاز ليفربول على فريق ويست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم خلال الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.





جاءت مجريات الشوط الأول كالآتي:





انتهى الشوط الأول بين ليفربول وضيفه وست هام يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء المقام بالجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول عن طريق فينالدوم بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن من زميله أرنولد وقابلها برأسه لتسكن شباك وست هام.

ولم ينتظر وست هام كثيرا للتعادل ليحرز عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الثانية عشرة.

بعد هدف التعادل ضغط ليفربول على وست هام بشكل أكبر وكادت تصويبة رائعة للغاية من محمد صلاح أن تحدث الفارق من يمين منطقة الجزاء سددها بباطن القدم ولكن أنقذها حارس المرمى ببراعة.

وأرسل أرنولد الذي يعد أبرز لاعبي ليفربول في الشوط الأول كرة مقوسة رائعة على رأس الهولندي فان دايك سددها قوية للغاية ارتطمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة مرمى.



وجاءت مجريات الشوط الثاني كالتالي:





تمكن ساديو ماني من إحراز الهدف الثاني له والرابع لفريقه لكن فرحته لم تكتمل لأن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع للفار.





وأحرز ليفربول الهدف الثالث له وهدف التقدم في المباراة المقامة خلال الإسبوع السابع والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء الهدف عن طريق ساديو ماني في الدقيقة الواحدة والثمانون من زمن الشوط الثاني لتصبح نتيجة اللقاء 3-2.





أحرز محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي هدف تعادل فريقه في مرمى شباك وست هام يونايتد لتصبح نتيجة المباراة هدفين لكلا الفريقين، وتمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "68" عن طريق تمرير رائعة من منطقة الجزاء لتمر من بين قدمي حارس فريق وست هام يونايتد لتسكن الشباك.





وارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 79 احتل بها صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 24 احتل بها المركز 24.