بعد 63 عاما من الانطلاق.. شيفروليه امبالا تودع العالم وتوقف الإنتاج

أعلنت شركة شيفروليه العالمية عن وقف إنتاج شيفروليه امبالا، السيدان العائلية الأيقونية للعلامة رسميا خلال أيام قليلة.





وأكدت الشركة أنه لا توجد أي خطط لاستبدال امبالا بموديل آخر، كما أن امبالا ستكون آخر سيارة بمحرك احتراق داخلي -بترول او ديزل- خارجة من مصنع ديترويت Hamtramck لجنرال موتورز.





وقد كانت الخطة الأساسية إغلاق المصنع بالكامل وتسريح 1800 عامل فيه بعد حوالي 35 عاما من تدشينه وإنتاجه لأكثر من 4 ملايين سيارة لجنرال موتورز، ولكن الشركة غيرت خططها وقررت تحويله لمصنع مخصص للسيارات الكهربائية الجديدة.





وتشمل الموديلات القادمة من المصنع؛ جمس همر بيك اب الجديدة وكروز أوريجن الكهربائية الذاتية وعددا من السيارات الكهربائية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.





ويُذكر أن شيفروليه امبالا انطلقت في 1957 واستمر إنتاجها بشكل متصل حتى 1985، قبل توقفها لتسعة أعوام وعودتها في 1994 حتى 1996، ثم توقفت مجددا حتى 2000 مع استمرار إنتاجها منذ ذلك الحين.