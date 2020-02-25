AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول يواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد الفوز على ويست هام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
حقق فريق ليفربول رقمين مميزين بعد فوزه في مباراة اليوم أمام فريق وست هام، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز الريدز بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين، في الأنفيلد.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية أن ليفربول فاز في آخر 18 مباراة في الدوري الإنجليزي، معادلا بذلك الرقم الذي حققه مانشستر سيتي في الفترة بين أغسطس إلى ديسمبر 2017، كأطول سلسلة انتصارات متتالية في البطولة.

وأوضحت كذلك أن ليفربول فاز في آخر 21 مباراة في الدوري الإنجليزي في الأنفيلد، أي ما يعادل الرقم القياسي الذي حققه الفريق ذاته في الفترة بين يناير وديسمبر 1972 تحت قيادة بيل شانكلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الفوز على توتنهام .. ليفربول يحطم عدة أرقام قياسية في تاريخ البريميرليج

لاعب ليفربول: الاحتفال بالدوري الإنجليزي في شهر مايو ليس الآن

رقم سلبي يطارد ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التعادل مع شوروسبري والتشكيل المتوقع

رد فعل محمد صلاح بعد طلب لاعب ويست هام تبادل القميص معه ..فيديو

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا

ترشيحاتنا

مصادر حكومية : قرار تعطيل الدراسة غدا يشمل المعلمين أيضا

رسميا.. تعطيل الدراسة في القاهرة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

سائق تاكسي يفضح لاعبي الزمالك بعد انسحابهم من مباراة الأهلي.. فيديو

كيف استغل الأهلي انسحاب الزمالك من مباراة القمة 120.. ماذا فعل فايلر

الحكم يستعد لإصدار فرمان.. التفاصيل الكاملة لإلغاء القمة 120 بين الأهلي والزمالك

مرتضى منصور لـ أحمد موسى : لا أعلم شيئا عن أتوبيس نادي الزمالك.. وأتحدث لك من منزلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خصم ٤٠٠٠ على موديلات شانجي ٢٠٢٠.. تعرف على الأسعار الأصلية والمواصفات

طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات متنوعة

هنتعشى إيه النهاردة.. توست البيض الصحي مع سلطة السيزر