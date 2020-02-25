ليفربول يواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد الفوز على ويست هام

حقق فريق ليفربول رقمين مميزين بعد فوزه في مباراة اليوم أمام فريق وست هام، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وفاز الريدز بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين، في الأنفيلد.





وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية أن ليفربول فاز في آخر 18 مباراة في الدوري الإنجليزي، معادلا بذلك الرقم الذي حققه مانشستر سيتي في الفترة بين أغسطس إلى ديسمبر 2017، كأطول سلسلة انتصارات متتالية في البطولة.





وأوضحت كذلك أن ليفربول فاز في آخر 21 مباراة في الدوري الإنجليزي في الأنفيلد، أي ما يعادل الرقم القياسي الذي حققه الفريق ذاته في الفترة بين يناير وديسمبر 1972 تحت قيادة بيل شانكلي.