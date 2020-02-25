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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن عدد الصواريخ التي أطلقت على الأراضي المحتلة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، سقوط أكثر من 80 صاروخا على الأراضي المحتلة منذ الأمس. 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الغارات التي شنها سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على موقع لحركة الجهاد الإسلامي قرب العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص. 

وكان جيش الاحتلال قال: "الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة "الجهاد" في كل من سوريا وأنحاء قطاع غزة".

وأضاف: "شن جيش الدفاع قبل قليل سلسلة غارات ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد الفلسطينية جنوب مدينة دمشق بالإضافة إلى عشرات الأهداف  التابعة لمنظمة الجهاد في قطاع غزة."

وتابع "في منطقة عدلية في ريف دمشق تم استهداف موقع تابع للجهاد الذي يعتبر معقلًا مهمًا للحركة في سوريا. في الموقع تجري المنظمة عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملاءمتها لإنتاج في قطاع غزة وللإنتاج المحلي داخل سوريا."
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