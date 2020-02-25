وزير التنمية المحلية: 410 سيارات و1900 عامل لشفط مياه الأمطار في 13 محافظة

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن كافة المحافظات دفعت بأعداد كبيرة من المعدات وسيارات شفط المياه، لسحب مياه الأمطار من بعض المناطق، لافتا إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وحدها دفعوا بـ ٢١٠ معدات، بواقع 100 في القاهرة و٥٠ في الجيزة و٦٠ في القليوبية، فضلا عن مشاركة أكثر من ١٢٠٠ عامل.





وأوضح شعراوي - وفقا لبيان صادر عن الوزارة- أن باقي المحافظات، قامت بدفع سيارات الشفط لسحب تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق، وبلغت حوالي ٢٠٠ معدة مختلفة الأحجام والأنواع، بالإضافة إلى ٧٠٠ عامل مشارك في عمليات الشفط بالشوارع.





وأكد شعراوي أنه يتابع على مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بشأن ما يتعلق بحالة الطقس، مشيرا إلى تعرض حوالي ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة.





كما أكد أنه تم سحب كميات كبيرة من مياه الأمطار بطريق النصر أمام المنصة بمحافظة القاهرة وميدان هشام بركات وما زالت عمليات الشفط مستمرة، مشيرا إلى وجود محافظ القاهرة خالد عبدالعال بالمناطق المشار إليها.





وأوضح البيان أن الوزير أجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين على مدار اليوم لمتابعة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الأمطار وعمليات شفط وسحب تجمعات المياه.





وقال وزير التنمية المحلية إنه وجه برفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ نظرا لاحتمال سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة القادمة، مؤكدا ضرورة تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع وسيارات شفط المياه واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين والتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة وإلغاء الاجازات للعاملين بالإدارات المحلية لسرعة التعامل مع اَي حادث طارئ والتواصل المستمر مع شركات المياه والصرف الصحي .





وطالب شعراوي المحافظات بالاستمرار في متابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي.





وكلف وزير التنمية المحلية غرفة الأزمات والعمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة .