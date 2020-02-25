بعثة أمريكية كندية نرويجية تبدأ رحلة مراقبة جوية فوق روسيا

بدأت بعثة أمريكية كندية نرويجية، اليوم الثلاثاء، رحلة مراقبة جوية فوق روسيا تمتد من 25 حتى 29 فبراير الجاري، في إطار تنفيذ معاهدة الأجواء المفتوحة.





وأوضح رئيس المركز الروسي الوطني للحد من الخطر النووي سيرجي ريجكوف - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن البعثة الأمريكية الكندية النرويجية تقوم برحلة مراقبة فوق أراضي روسيا الاتحادية على متن طائرة مراقبة سويدية من طراز "ساب 340" خلال الفترة من 25 حتى 29 فبراير الجاري، ضمن تنفيذ معاهدة الأجواء المفتوحة.





وتعد تلك المرة هي الثانية خلال الشهر الجاري التي تقوم فيها بعثة أمريكية برحلة مراقبة فوق روسيا بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة، إذ أجرت بعثة من الولايات المتحدة وأوكرانيا رحلة مراقبة فوق أراضي روسيا على متن طائرة استطلاع رومانية من طراز "إن - 30" خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري.





يشار إلى أن اتفاقية الأجواء المفتوحة تم إقرارها عام 1992 في عاصمة فنلندا (هلسنكي) من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة، وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو عام 2001.



