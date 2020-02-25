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اقتصاد

جهاز 15 مايو ينظم ماراثون للدراجات.. وزراعة 500 شجرة بالمدينة ضمن اتحضر للأخضر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:58 م
ماراثون الدراجات
ماراثون الدراجات
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آمنة عبدالعظيم

صرح المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأن الجهاز  قام  بتنظيم فعاليات ماراثون للدراجات تحت شعار( مايو المستقبل - Go Mayo)، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، وبمشاركة وزارة البيئة، وممثلى وزارتى التربية والتعليم  والشباب والرياضة، وفى إطار الحملة الوطنية لنشر الوعى البيئى "اتحضر للأخضر " التى أطلقتها وزارة البيئة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.


 وقال المهندس سيد همام: انطلقت فعاليات ماراثون الدراجات من أمام مقر جهاز تنمية مدينة 15 مايو، وجابت الدراجات شوارع المدينة، من أجل نشر ثقافة استخدام الدراجات والمشى وتحفيز الشباب على ممارسة هذه الرياضة للحفاظ على البيئة، وتقليل استخدام الطاقة وتحسين جودة الهواء.


وأشار المهندس سيد همام، إلى أن الفعاليات تضمنت قيام وزارة البيئة بزراعة حوالى 500 شجرة بالمدينة، ضمن حملة "اتحضر للأخضر"، نظرًا لتمتع الأشجار بفوائد بيئية متعددة، حيث تساهم فى التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، كما تعمل على خفض نسب تلوث الهواء، فضلًا عما تمثله تلك المساحات الخضراء من متنفس للمواطنين وفوائد جمالية.

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