إزالة 644 حالة إشغال طريق بأسوان.. صور

نجحت محافظة أسوان من خلال حملات اليوم الواحد بمدينتى أسوان ودراو بواسطة الوحدات المحلية وشرطة المرافق فى إزالة الإشغالات بالشوارع والأسواق والأحياء السكنية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.





نجحت هذه الحملات فى إزالة 644 حالة إشغال ومصادرة 138 مضبوطات مع تحرير 44 محضر إشغال طريق وبيئة، كما قامت شرطة المرور بشن حملات مفاجئة بكمائن متحركة لمواجهة سير التكاتك والتروسيكل بالشوارع الرئيسية، حيث نجحت فى تحرير مخالفات ومصادرة لأعداد كبيرة منها.





ومن جانبه أكد العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان بأن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وأن الوحدة المحلية بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق قامت على مدار اليوميين بإزالة 416 حالة إشغال سواء بترخيص أو بدون ترخيص مع إزالة وصلات كهرباء غير مشروعة، بالإضافة إلى تحرير 18 محاضر إشغال طريق، فضلًا عن مصادرة 26 حالة مضبوطات.





ولفت أيمن رضا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل مفاجئ وبمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى، بجانب ضباط وأفراد شرطة المرافق بقيادة المقدم عاطف عبد الله.





فيما كشف إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة دراو بأن الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق بإشراف من اللواء علاء خليل مساعد مدير الأمن قامت بإزالة 228 حالة إشغال منها 206 حالات رفع بدون محضر، مع إزالة 12 تندة و10 أرصفة مستخدمة من الباعة الجائلين.





مشيرًا إلى أنه فى نفس الحملة تم تحرير 26 محضر إشغال طريق وبيئة للمخالفين من الباعة الجائلين، علاوة على ضبط 112 حالة مضبوطات والتى تم إيداعها بمخازن الوحدة المحلية لفرض غرامات عليها.





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