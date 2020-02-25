الدفع بـ 50 سيارة شفط.. محافظ الجيزة يكلف بعدم مغادرة الشوارع قبل رفع تراكمات مياه الأمطار

واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لرفع آثار الأمطار من الشوارع من خلال المتابعة الدورية على مدار الساعة لأعمال شفط مياه الأمطار أولًا بأول.





وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالتواجد الميدانى طوال اليوم وعدم مغادرة الشوارع قبل الإنتهاء من رفع أثار الأمطار والتوجه السريع نحو أى تجمعات جديدة لمياه الأمطار فى ظل عدم استقرار الظروف الجوية وسرعة إزالتها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والمركبات.





وأشار راشد إلى أن تم الدفع بـ50 سيارة شفط مياه وتم نشرها بالشوارع الرئيسية والحيوية وبجوار الأنفاق والكبارى للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه مؤكدًا أن المحافظة كثفت من استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء من خلال تجهيز المعدات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع إضافة إلى التأكد الدورى من كفاءة بالوعات الصرف والأمطار بمطالع ومنازل الكباري والطرق والمحاور الرئيسية.





كما وجه المحافظ بتكرار مراجعة أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء للتأكد من كفاءتها وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر إضافة إلى التأكد من صلاحية الأشجار واستقامتها وعدم وجود أى كسور أو ميل بها قد تؤدى الى سقوطها.





ووجه المحافظ بالدفع بمواتير الشفط بالأنفاق لمواجهة أى تراكمات من المياه ورفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.



