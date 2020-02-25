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رياضة

وفاة حسني مبارك.. أحمد حسن ينعي الرئيس الأسبق

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
نعى أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 91 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر أحمد حسن صورة للرئيس الأسبق مبارك وعلق عليها قائلا: "سوف أموت وسيحكم التاريخ عليا وعلي غيري بما لنا او علينا .. إن الوطن باق و الأشخاص زائلون ومصر العريقة هي الخالدة..‬ ‫رحمة الله عليك سيادة رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك".

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.
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