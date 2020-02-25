شاهد.. امرأة تسقط بسيارتها في قنال ورجل ينقذها بطريقة غريبة





لكن يبدو أن الحوادث الغريبة ستلاحق السيدات مدى الحياة، فاليوم دفعت سيدة أمريكية بسيارتها ذات الدفع الرباعي داخل مياه قنال في فلوريدا بسبب خطأ صغير.





نجت امرأة من حادث تصادم شبه مميت بعد قيادتها في قنال بالقرب من بوكا راتون، فلوريدا وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.





والفضل في إنقاذها يرجع إلى رجل قفز وراء السيارة في المياه لإخراجها، يظهر المنقذ «شون تيرنر» بعدما خلع جميع ملابسه وتسلق سيارة الدفع الرباعي الغارقة داخل المياه.





سحب تيرنر السائقة إلى بر الأمان، وتم نقل المرأة التي لم تكشف عن هويتها إلى المستشفى، وأكدت بالم بيتش كاونتي فاير ريسكيو أن أحدًا آخر لم يكن في السيارة المغمورة.





دائمًا ما يسخر الكثيرون من قيادة النساء، رغم امتلاك معظمهن لسيارات فخمة واهتمام الشركات العالمية بتوفير ميزات حديثة تخدم النساء في سياراتها.