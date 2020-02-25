AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة حسني مبارك.. أنغام تنعى الرئيس الأسبق

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:30 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة المهدي
شاركت المطربة أنغام جمهورها، منذ قليل، من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام نعيا للرئيس الأسبق محمد حسنى  مبارك عقب إعلان وفاته اليوم، الثلاثاء، عن عمر 92 عاما.

ونشرت أنغام صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعلقت قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون. الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رحمه الله وغفر له".

وتفاعل مع الصورة عدد من متابعيها بتعليقات ينعون فيها وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك داعيين له بالرحمة والمغفرة.

وتنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 
وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة حسني مبارك.. محمد محمود عبدالعزيز ينعى الرئيس الأسبق

وفاة حسني مبارك.. آمال ماهر تنعى الرئيس الأسبق

وفاة حسني مبارك.. روجينا تنعى الرئيس الأسبق

وفاة حسني مبارك.. رشا مهدي تنعى الرئيس الأسبق .. ومتابعون: كان رجلا تاريخيا

وفاة حسني مبارك .. كريم محمود عبدالعزيز ينعى الرئيس الأسبق

وفاة حسني مبارك.. المطربة التونسية لطيفة تنعى الرئيس الأسبق

ترشيحاتنا

شاهد.. امرأة تسقط بسيارتها في قنال ورجل ينقذها بطريقة غريبة

بشرى سارة لـ الترجي قبل خوض لقاء الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

فيديوجراف.. الأسعار الجديدة لـ السجائر

جيمي كاراجر يهاجم جماهير ليفربول بسبب محمد صلاح

التلفزيون المصري يعلن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

أول رد فعل من علاء مبارك بعد وفاة والده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك قبل شراء أي سيارة زيرو من المعرض.. صور

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور

وفاة حسني مبارك.. هنا كان يصلي الرئيس الراحل.. صور