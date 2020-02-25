وفاة حسني مبارك.. أنغام تنعى الرئيس الأسبق

شاركت المطربة أنغام جمهورها، منذ قليل، من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام نعيا للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عقب إعلان وفاته اليوم، الثلاثاء، عن عمر 92 عاما.





ونشرت أنغام صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعلقت قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون. الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رحمه الله وغفر له".





وتفاعل مع الصورة عدد من متابعيها بتعليقات ينعون فيها وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك داعيين له بالرحمة والمغفرة.





وتنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.