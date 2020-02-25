أخبار النادي الأهلي اليوم.. القلعة الحمراء تحتفل بالفوز على الزمالك.. ورمضان صبحي جاهز لـ صن داونز

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الثلاثاء على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي:
حرص مجلس إدارة الأهلي بالكامل، وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي، على حضور عزاء عمرو مصطفى فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي السابق، المقام حاليا فى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.
أكد هلومفو كيكانا، قائد فريق صن داونز الجنوب أفريقي ولاعب الوسط، أن مواجهة النادي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا صعبة للغاية، مؤكدا استعداد فريقه التام لهذه المباراة.
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق السلام العماني، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة العربية للأندية.
احتفل النادي الأهلي بتحقيق ثلاث نقاط على حساب الزمالك، أمس، الاثنين، فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة بمنافسات الدوري الممتاز.
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، غيابات الفريق أمام الأهلي، في المباراة المقرر لها، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لا يوجد ما يمنع من مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز السبت المقبل.