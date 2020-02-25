أخبار النادي الأهلي اليوم.. القلعة الحمراء تحتفل بالفوز على الزمالك.. ورمضان صبحي جاهز لـ صن داونز

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق السلام العماني، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة العربية للأندية.





احتفل النادي الأهلي بتحقيق ثلاث نقاط على حساب الزمالك، أمس، الاثنين، فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة بمنافسات الدوري الممتاز.





أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، غيابات الفريق أمام الأهلي، في المباراة المقرر لها، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.





أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لا يوجد ما يمنع من مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز السبت المقبل.







