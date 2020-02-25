كابتن صن داونز عن مباراة الأهلي: هزمنا المارد الأحمر بخماسية من قبل

أكد هلومفو كيكانا، قائد فريق صن داونز الجنوب أفريقي ولاعب الوسط، أن مواجهة النادي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا صعبة للغاية، مؤكدا استعداد فريقه التام لهذه المباراة.





وقال "كيكانا"، في تصريحات للموقع الرسمي "كاف"، "المباريات ضد الأهلي خاصة خارج الأرض تكون صعبة للغاية، لكننا وجدنا طريقة لتحفيز أنفسنا بأن نكون أقوياء عندما نلعب خارج الأرض، وهزمنا المارد الأحمر من قبل بخماسية؛ مما يجعلنا متحمسين أكثر".





وأضاف "لقد أثبتنا أنه بإمكاننا مواجهة أي فريق في دوري أبطال أفريقيا على أي ملعب، كان حلمي دائمًا الفوز، وفى صن داونز وجدت فريقا رائعا من اللاعبين لديهم عقلية الفوز نفسها".



