رجال طائرة الأهلي يفوز على السلام العماني بالبطولة العربية

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق السلام العماني، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة العربية للأندية.





وأقيمت المباراة على صالة رقم ٢ بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، حيث تقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة ٢٥-٢٠، ثم تفوق المنافس في الشوط الثاني بنتيجة ٢٧-٢٥، وعاد الأهلي للتقدم لينهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة ٢٥-١٧، فيما عاد الفريق العماني لينهي الشوط الرابع لصالحه بنتيجة ٢٦-٢٤، وفي الشوط الأخير تفوق الأهلي بنتيجة ١٦-١٤.





يذكر أن الفريق كان قد نجح في تحقيق الفوز في جميع مبارياته بالدور الأول، محققًا العلامة الكاملة، بعد أن تغلب على فرق السيب العماني وأساريا الليبي وخيبل اليمني، قبل أن يواجه السلام العماني في دور الثمانية من البطولة.





