AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رجال طائرة الأهلي يفوز على السلام العماني بالبطولة العربية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:02 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق السلام العماني، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة العربية للأندية.

وأقيمت المباراة على صالة رقم ٢ بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، حيث تقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة ٢٥-٢٠، ثم تفوق المنافس في الشوط الثاني بنتيجة ٢٧-٢٥، وعاد الأهلي للتقدم لينهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة ٢٥-١٧، فيما عاد الفريق العماني لينهي الشوط الرابع لصالحه بنتيجة ٢٦-٢٤، وفي الشوط الأخير تفوق الأهلي بنتيجة ١٦-١٤.

يذكر أن الفريق كان قد نجح في تحقيق الفوز في جميع مبارياته بالدور الأول، محققًا العلامة الكاملة، بعد أن تغلب على فرق السيب العماني وأساريا الليبي وخيبل اليمني، قبل أن يواجه السلام العماني في دور الثمانية من البطولة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدات يد الأهلي يخسر أمام الشمس في بطولة المنطقة

مصيلحي: البطولة العربية للطائرة صعبة.. وثقتي في لاعبي الأهلي بلا حدود

رجال طائرة الأهلي يفوز على طلائع الجيش 3-1

رجال طائرة الأهلي يفوز على طنطا

الزمالك يفوز 68 - 64 على الجزيرة في دوري السوبر لكرة السلة

فريق سيدات الطائرة بالأهلي يواجه الشمس في الدوري اليوم

ترشيحاتنا

صاحب الدعاء لـ السير مجدي يعقوب في الحرم المكي يكشف عن سبب نشر الصورة.. فيديو

التحق بالقوات المسلحة رغم اعتراض والده.. تفاصيل حياة حسني مبارك في كفر المصيلحة

الأهلي يحتفل بالفوز على الزمالك في الدوري.. شاهد

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي؟

وفاة حسني مبارك.. العاهل السعودي وولي عهده يعزيان السيسي.. ماذا قالا؟

عمره عامان.. الكلاب الضالة تنهش جسد رضيع سعودي حتى الموت

AdvertisementS

ضبط المشهد الكروى.. وزير الرياضة يدعم اتحاد الكرة ضد انسحاب الزمالك

هل يرحل عن القلعة البيضاء .. بعد هجوم زوجته على مرتضى منصور.. جمال حمزة على كف عفريت

وفاة حسني مبارك.. أبوتريكة ناعيا الرئيس الأسبق: رحمه الله وغفر له وتجاوز عن سيئاته

بشرى سارة لـ الترجي قبل خوض لقاء الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

الفوضى.. ماذا قالت الصحف العالمية عن انسحاب الزمالك أمام الأهلي

جيمي كاراجر يهاجم جماهير ليفربول بسبب محمد صلاح

الأهلي يحتفل بالفوز على الزمالك في الدوري.. شاهد

أول وزير رياضة في تاريخ المملكة.. من هو عبدالعزيز آل سعود.. وعلاقته بـ تركي آل الشيخ

أخبار الرياضة.. أبو تريكة ينعي حسني مبارك.. خسائر مدوية لـ الزمالك.. وقرار مفاجئ من مدرب الترجي

بكلمات مؤثرة.. حسام حسن ينعى الرئيس الأسبق حسني مبارك

كورونا يضرب كرة القدم بعنف.. تأجيل مباريات ورحيل لاعبين وتجميد النشاط يهدد اللعبة الشعبية الأولى

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك قبل شراء أي سيارة زيرو من المعرض.. صور

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور

وفاة حسني مبارك.. هنا كان يصلي الرئيس الراحل.. صور