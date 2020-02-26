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سيارات

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

هل أنت من مُحبي أفلام باتمان؟ أصبحنا جميعًا الآن قادرون على التعرف بشكل أفضل على "دراجة باتمان" بفضل الصور الجديدة، حيث ظهر كل من دوبلير باتمان (روبرت باتينسون) وكاتوومان (زوي كرافيتز) يركبان دراجتيهما.


وتُظهر الصور التي جرى تداولها عبر "تويتر"، أن هناك متسابقًا وشخص آخر- يمكن أن يكون روبرت باتينسون- يجلسان على هذه الدراجة، وذلك في صور تم التقاطها من على بعد خلال عدة ساعات، واليوم أصبح لدينا لقطات أوضح لكل من باتمان ودراجته.


والزي الذي ظهر به باتمان في الصور المتداولة، يذكرنا كثيرًا بزيّه في فيلم Batman: Zero Year New 52.

 

أما بالنسبة لهذه الدراجة، فيبدو أن النقاش حولها قد استقر على أنها الواجهة الأمامية لدراجة هارلي ديفيدسون FL Softail التي قدمت في عام 1986، ولكن من الواضح أم هناك المزيد مما يجري هنا كما نرى في الصور، كان على باتمان أن يستريح، وإلى الآن لا تبدو أحداث الفيلم واضحة بشكل كبير وقد لا تصل بعض هذه اللقطات إلى نسخة العرض من الفيلم.

 

يذكر أن فيلم The Batman الجديد سيتم عرضه في 25 يونيو 2021، وستدور أحداثه في حقبة التسعينيات بحيث يتولى باتمان التحقيق في الجرائم.


الجدير بالذكر أنه في يناير 2020، اكتشف مستخدم تويتر “ويد جرافيت” أن أحدث أفلام باتمان، من إخراج مات ريفز، كان يتم تصويرها مباشرة خارج مبنى مكتبه، فما الذي يمكن أن يفعله أي شخص في وضعه؟، بالطبع بدأ في التغريد ببعض الصور، ومن هنا حصلنا على أول لمحة عن دراجة باتمان الجديدة أو ما قد تكون دراجة باتمان.

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور
دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور
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