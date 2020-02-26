جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم.. اليوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 . أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام، أن الوزارة انتهت من وضع مقترح لـ





وقال نائب وزير التربية والتعليم إنه وفقًا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 من المقرّر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو 2020، والدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.





وأوضح نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه من المقرّر أن يتم طرح مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليوم الإربعاء خلال الساعات القادمة، لعمل حوار مجتمعي بشأنه قبل اعتماده من وزير التربية والتعليم.





وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة راعت هذا العام في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، أن تكون الفواصل بين المواد معقولة لمنح الطلاب فرصة لمراجعة المواد قبل الامتحان.





وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن عملية وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 تتم داخل وزارة التربية والتعليم بحرص شديد ومراعاة تامة لمصلحة الطلاب.





وأعلن نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الاستماع إلى كافة التعديلات المقترحة من اتحاد طلاب مدارس مصر ومجلس الآباء والأمناء ، بشرط عدم المساس بموعد بدء وانتهاء الامتحانات في جدول امتحانات الثانوية العامة.



