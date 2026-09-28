عدلي القيعي عبر قناة الأهلي: «محدش بيسأل فلوس الزمالك بتيجي منين»

أثار عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، جدلًا واسعًا بشأن مصادر تمويل الأندية والإنفاق على كرة القدم المصرية، متسائلًا عن أسباب عدم تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف حتى الآن.

عدلي القيعي : «محدش بيسأل فلوس الزمالك بتيجي منين

وقال القيعي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: «محدش بيقول أبدًا فلوس الزمالك بتيجي منين، والمليارات اللي بتتصرف على الكورة دي مصدرها إيه؟ ومتقوليش أصلها تبرعات».

وأضاف: «أنا عاوز أعرف ليه لحد دلوقتي لم يتم تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف؟».

وتأتي تصريحات عدلي القيعي في ظل الجدل المستمر حول حجم الإنفاق على صفقات اللاعبين في الكرة المصرية، وضرورة وجود قواعد واضحة لتنظيم الموارد المالية للأندية وضمان الالتزام باللوائح المنظمة للإنفاق والتعاقدات.