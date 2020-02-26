مرض غريب.. أول سيدة في العالم تنتج «الكحول» من جسمها

في حالة مرضية غريبة من نوعها، أصبحت سيدة أمريكية مريضة هي أول حالة موثقة في العالم لكائن حي يتبول "كحول".
ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية فإن العلماء قد أطلقوا على هذه الحالة اسم "متلازمة التخمر في المثانة"، وهي تنتج عن تناول الكربوهيدرات بكميات كبيرة تكفي لتخمر البول حتى بدون تناول أي مشروبات كحولية.
وترجع بداية اكتشاف السيدة الستينية -لم يذكر اسمها- لهذا المرض عندما ترددت عدة مرات على الأطباء وشخصوا مرضها بأنه تليف في الكبد والسكري، وقرر الأطباء لها عملية جراحية لزرع الكبد، وتعيش السيدة في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
زارت السيدة مستشفى تابعة لجامعة بيتسبرج الطبية لوضع اسمها ضمن قائمة انتظار لزرع الكبد، وكان الأطباء قد قرّروا أن إصابتها بتليف الكبد ناتجة عن إدمان الكحول، وذلك بسبب اختبارات البول المتكررة للكحول التي تظهر إيجابية باستمرار.
وأجرى الأطباء لها تحليل بلازما بعدما أنكرت تناولها للكحوليات، وكانت نتيجة اختبار البول للإيثانول إيجابية وبنسب عالية، ووجد الأطباء أيضا كميات كبيرة من الجلوكوز في تحليل البول، وهي حالة تسمى فرط السكر في البول، وهي تنتج عن تخمر السكريات في المثانة، وحددوا الخميرة باسم "Candida glabrata"، وهي خميرة طبيعية موجودة في الجسم ولكن ليس بهذه الكمية الكبيرة.