مرض غريب.. أول سيدة في العالم تنتج «الكحول» من جسمها

في حالة مرضية غريبة من نوعها، أصبحت سيدة أمريكية مريضة هي أول حالة موثقة في العالم لكائن حي يتبول "كحول".





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية فإن العلماء قد أطلقوا على هذه الحالة اسم "متلازمة التخمر في المثانة"، وهي تنتج عن تناول الكربوهيدرات بكميات كبيرة تكفي لتخمر البول حتى بدون تناول أي مشروبات كحولية.