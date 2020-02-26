أفريقيا لن تنسى تضحياته.. الرئيس النيجيري ينعي حسني مبارك

نعى الرئيس النيجيري محمد بخاري الرئيس الأسبق حسني مبارك ، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، قائلاً: إن إفريقيا لن تنسى تضحياته.





وقدّم "بخاري"، العزاء، لعائلة مبارك والشعب المصري في وفاة الرئيس الذي حكم البلاد لنحو 30 عامًا.





وقال- في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي- "الرئيس يعرب عن تعازيه لعائلة وأصدقاء الطيار العسكري السابق، الذي حكم البلاد لأكثر من 29 عامًا، والذي سعى لتحقيق السلام داخل البلاد، ومع الدول المجاورة ، وترك إرث من الاستقرار والولاء للوطن".





وجاء في البيان "بصفته موظفا عاما.. يعتقد الرئيس بخاري أن تضحيات مبارك من أجل بلاده، والقارة، سيتم تذكرها دائمًا".



