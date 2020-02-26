أفريقيا لن تنسى تضحياته.. الرئيس النيجيري ينعي حسني مبارك

نعى الرئيس النيجيري محمد بخاري الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، قائلاً: إن إفريقيا لن تنسى تضحياته.
وقدّم "بخاري"، العزاء، لعائلة مبارك والشعب المصري في وفاة الرئيس الذي حكم البلاد لنحو 30 عامًا.
وقال- في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي- "الرئيس يعرب عن تعازيه لعائلة وأصدقاء الطيار العسكري السابق، الذي حكم البلاد لأكثر من 29 عامًا، والذي سعى لتحقيق السلام داخل البلاد، ومع الدول المجاورة ، وترك إرث من الاستقرار والولاء للوطن".
وجاء في البيان "بصفته موظفا عاما.. يعتقد الرئيس بخاري أن تضحيات مبارك من أجل بلاده، والقارة، سيتم تذكرها دائمًا".
وتوفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك صباح الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما، ونعاه العديد من قادة ورؤساء العالم.