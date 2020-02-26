تعيينات وتنقلات جديدة في الجيش الإسرائيلي.. تفاصيل

أقر الجيش الإسرائيلي سلسلة تعيينات وتنقلات جديدة، ووفقا لما جاء في القناة 13 العبرية فإن اللواء تمير يديعي الذي شغل منصب قائد الجبهة الداخلية سيحل بدلا منه اللواء أوري جوريد، وسيعين "يديعي" قائد للمنطقة الوسطى.

وأضافت القناة أن العميد "تال كلمان" سيرقى لرتبة لواء ويعين قائدًا لقسم الاستراتيجية وإيران، وسيعين "تومر بار" قائدًا لقسم بناء القوى البشرية في الجيش الإسرائيلية بعد ترقيته لرتبة لواء.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الرقيب العسكري الرئيسي في الجيش العميد "اريئلا بن ابراهام"، انهت خدمتها العسكرية بعد أربع سنوات، وسيحل بدلا منها في هذا المكان بشكل مؤقت المقدم "ايال سموالوف"، إلى حين إيجاد البديل.