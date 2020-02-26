قطع المياه عن المرج وعين شمس 12 ساعة غدا.. تعرف على السبب‎

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظرًا لقيامها بأعمال احلال وتجديد بمحطة مياه المرج لرفع كفاءة المحطة، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( جميع مناطق المرج – عين شمس الشرقية – منطقة مصنع الصابون بالقلج).





وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح يوم الخميس الموافق 27 - 2-2020 وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم.





وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .





كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .



