تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 13287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1810 نقطة.





وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 15165 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4960 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل مستوى 1222 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1330 نقطة.



