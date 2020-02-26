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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:09 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 13287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1810 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 15165 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4960 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل مستوى 1222 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1330 نقطة.

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