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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفد برلمان تشيلي لتعزيز سبل التعاون العلمي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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قسم التعليم
استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيد ايفان فلوريس جارسيا رئيس البرلمان التشيلي والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعات دولة تشيلي، بحضور عدد من نواب البرلمان التشيلي، وسفير دولة تشيلي بمصر.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تضم 26 كلية، بها برامج تعليمية مشتركة مع الجامعات الأجنبية، وأن الدراسة بالبرامج بنظام الساعات المعتمدة أغلبها باللغة الإنجليزية، مضيفًا أن جامعة القاهرة قامت بعقد شراكات دولية مع جامعات عالمية كجامعة بنسلفاينا وكاليفورنيا وموناش وكمبريدج بالإضافة إلي العلاقات الدولية مع عدد من الجامعات الصينية واليابانية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة استحدثت 280 برنامجًا دراسيًا خلال العامين الماضيين وفق أحدث المواصفات العالمية، وأن الهدف الأساسي الذي تسعى الجامعة إلى تحقيقه هو تكوين شخصية الطلاب وبنائهم علميًا وثقافيًا وامتلاكهم عقلية منفتحة تمكنهم من التعامل مع الثقافات المختلفة، واقترح الدكتور الخشت على وفد البرلمان التشيلي تقديم 5 منح دراسية كاملة لطلاب دولة تشيلي للدراسة بجامعة القاهرة.

وأكد الدكتور الخشت لرئيس البرلمان التشيلي، أن المناهج الدراسية لجامعة القاهرة مواكبة لأحدث المواصفات العالمية وقريبة من مناهج جامعات كمبريدج والسوربون، وأن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ينتجون 20% من إجمالي الإنتاج العلمي بمصر، لافتًا إلى التقدم الكبير الذي حققته الجامعة في التصنيفات العالمية المرموقة حيث قفزت 100 مركز هذا العام داخل تصنيف شنغهاي، واحتلت المركز 301 على العالم، وفي تصنيف QS احتلت الجامعة المرتبة 101 في الصيدلة والهندسة المدنية، مؤكدًا على أن الإنتاج العلمي والبحثي الذي تقدمه جامعة القاهرة أكبر من جامعات أخرى متقدمة.

من جانبه، أعرب السيد ايفان فلوريس جارسيا رئيس البرلمان التشيلي، عن سعادته بالتواجد داخل جامعة القاهرة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لتواجده في مصر مع عدد من نواب البرلمان، هو تحقيق مزيد من التعاون التجاري بين تشيلي ومصر، مما يساعد على مزيد من التعاون التعليمي والثقافي، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تُعد أهم جامعة في مصر وطلابها يمثلون مستقبل مصر وسوف يكون لديهم القدرة على عمل تأثير داخل الدول العربية المحيطة والعالم.

وتطرق رئيس البرلمان التشيلي خلال لقائه برئيس جامعة القاهرة، إلى العلاقات المصرية مع دولة تشيلي والتي تعود لأكثر من 100 عام، حيث شهدت العلاقات تطورًا في المجالات الفنية والعلمية وشهدت كذلك تبادلات في المجالات التجارية، مشيرًا إلى أن دولة تشيلي بها 28 جامعة حكومية لديها ترتيب متقدم داخل التصنيفات العالمية إلى جانب الجامعات الأهلية، وقال إنه يتطلع إلى إتاحة المجال لباحثي وطلاب دولة تشيلي للدراسة داخل جامعة القاهرة والاطلاع علي الثقافة المصرية، قائلًا :"مصر بالنسبة لنا هي بوابة الدول العربية وباقي افريقيا وأن دولة تشيلي هي بوابة دخول مصر لأمريكا اللاتينية".

ووجه رئيس البرلمان التشيلي، الشكر للدكتور محمد الخشت على اتاحته الفرصة أمامهم للتعرف عن قرب على جامعة القاهرة، وأكد أنه سيبدأ في اتخاذ إجراءات تحقيق التعاون المشترك بمجرد عودته إلى تشيلي.

وفي سياق متصل، قال السفير التشيلي بمصر، إن سفارة دولة تشيلي بمصر استطاعت وبقوة احداث تعاون تجاري مع مصر وتتطلع إلى تحريك العلاقات الثقافية، مشيرًا إلى رغبته القوية لتعاون جامعات تشيلي مع جامعة القاهرة في المجالات المختلفة.

وفي ختام اللقاء، اصطحب الدكتور محمد الخشت، السيد ايفان فلوريس جارسيا رئيس البرلمان التشيلي والوفد المرافق له، في جولة بالحرم الجامعي، والتقوا خلالها بالطلاب، حيث أبدى رئيس البرلمان التشيلي سعادته واعجابه بعلاقة رئيس الجامعة المباشرة بالطلاب.

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