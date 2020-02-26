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وصول الفريق أحمد شفيق وفتحى سرور للجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:23 م
وصول الفريق أحمد
وصول الفريق أحمد شفيق وفتحى سرور للجنازة العسكرية
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شيرين عادل
عرض الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اللقطات الأولى لوصول الفريق أحمد شفيق وفتحى سرور للجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك. 

وقال الإعلامى أحمد موسى، إنه تم نقل جثمان الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك من مستشفى الجلاء للقوات المسلحة بطائرة هليكوبتر إلى مسجد المشير طنطاوى. 

وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، أنه ستتم إقامة الجنازة العسكرية مباشرة عقب صلاة الظهر، ومن ثم يتقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة وضيوف مصر الذين سيشاركون فى الجنازة.

كانت رئاسة الجمهورية نعت أمس، الثلاثاء، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس، الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011
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