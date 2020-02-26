عالم مصريات كبير.. إطلاق اسم علي رضوان على مدرسه بمسقط رأسه في الإسماعيلية

في إطار التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرر إطلاق اسم عالم المصريات الراحل الدكتور علي رضوان على مدرسة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية مسقط رأسه، وذلك تقديرًا لمشواره العلمي والأكاديمي فهو من أبرز علماء الآثار المصرية ومن جيل الرواد.





يذكر أن الراحل الدكتور علي رضوان حصل على درجة الدكتواره في الآثار المصرية القديمة من جامعة ميونيخ بألمانيا، وشغل العديد من المناصب العلمية حيث كان عميدًا للكلية الاثار جامعة القاهرة، إ لى جانب عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة منها شعبة التراث الحضاري والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة، لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة سابقا، اللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية، مجلس إدارة المتحف المصرى سابقًا.



