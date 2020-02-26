هل يصح الأخذ بالأحلام في اتخاذ القرارات الحقيقية.. أمين الفتوى يرد

وتابع متسائلًا: كيف تعرف ان هذه الخطبة قد تكمل للزواج أم لا ؟، عليك أن تصلى

الفرق بين الحلم والرؤيا .. الإفتاء توضح ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء

الذين يحبونهم بسبب قرابة أو صلة؛ يعد من النعم التي يرزقها الله للأحياء لكي يخفف عنهم وحشة الفراق، مشيرًا إلى أن رؤية الأموات في حالة جيدة يدخل السرور على الأحياء.

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت في المنام فعل شيء

وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل رؤية الموتى في الحلم حقيقة؟ وهل أجيب الميت في حالة طلب مني فعل أمر ما؟ بالإجابة بـ«نعم» حقيقة، مضيفًا أن الأمر الذي يطلبه الميت من الحي إن كان خيرًا فليفعله.





هل رؤية الميت بحالة سيئة في المنام دليل على عذابه

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي تفسير رؤية الميت في حالة سيئة بالمنام، على أنه يتعذب، فقد يكون ذلك بسبب تقصير منا في حق الله تعالى.





وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: « ما حُكم رؤية الميت بحالة سيئة في المنام، هل هذا يعني أنه يتعذب؟»، أن الكثيرين يتشاءمون عند رؤية متوفي في حالة سيئة، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فلا نريد تفسير حالة الميت السيئة بأنه يتعذب، فقد يكون بسبب ما نفعله نحن من تقصير في حق الله تعالى.





وأضاف أنه قد يكون حزينًا، منوهًا بأن أعمالنا تُعرض على موتانا، حتى أنهم -في أثر- يطلبون العفو والمغفرة من الله تعالى لنا.





وتابع: لا يوجد علم في العلوم الشرعية اسمه تفسير الأحلام، كل الذين يفسرون الأحلام يكون عن طريق الاجتهاد والتخمين، مؤكدًا أن الأنبياء فقط هم من كانوا قادرين على تفسير الأحلام ، وكان آخرهم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-.





تفسير حلم إعطاء الميت شيئًا لغيره

قال الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، إن المرأة إذا رأت زوجها الميت في منامها يعطيها دقيقًا أو أي شيء مما يستخلص من القمح، فتفسيره أن هذا رزق يعطيها إياه؛ قد يكون معاشًا أو مالًا أو مصدر رزق، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ(33)»يس.





وأضاف الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، خلال تقديمه برنامج أسرار الرؤى، المذاع عبر قناة المحور الفضائية، ردًا على سؤال: ما تفسير حلم إعطاء الميت شيئًا لزوجته ؟ أن السبانخ والبصل تعد كذلك من الأشياء التي إذا أعطاها الميت لغيره في المنام؛ تعد رزقًا.





وأوضح الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، أن رؤية الإنسان ميتًا يستقل سيارة أو مركبة من المركبات والدواب التي يستقلها الإنسان للوصول إلى الأماكن التي لا يسير إليها مشيًا؛ يدل على أنه رأى ما يسره في الآخرة، لأن كل ذلك من الزينة، مستدلًا بقول الله تعالى: « وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8)»النحل.





الفرق بين الحُلم والرؤيا في المنام

قال الشيخ محمد توفيق من علماء الأزهر الشريف، إن هناك فروقا بين الرؤيا والحُلم الذي يراه الإنسان في منامه، مشيرًا إلى أن الرؤية تكون صادقة بخلاف الحُلم.





وأضاف توفيق أثناء لقائة في برنامج"وبكره أحلى" على قناة النهار الفضائية، أن الرؤية تكون صادقة وواضحة بحيث يتذكر الإنسان تفاصيلها، مشيرًا إلى ان الرؤيا تكون مركزة على توصيل رسالة معينة، بخلاف الحُلم الذي يرى فيه الشخص أشياءًا متنوعة.





يذكر أن ما يراه النائم في نومه فهو ثلاثة أنواع : رؤيا ، وهي من الله تعالى، وحلُم وهو من الشيطان، وحديث النفس.





فالرؤيا: هي مشاهدة النائم أمرًا محبوبًا، وهي من الله تعالى، وقد يراد بها تبشير بخير، أو تحذير من شر، أو مساعدة وإرشاد، ويسن حمد الله تعالى عليها، وأن يحدث بها الأحبة دون غيرهم.





والحلُم : هو ما يراه النائم من مكروه، وهو من الشيطان، ويسن أن يتعوذ بالله منه ويبصق عن يساره ثلاثا، وألا يحدِّث به فمن فعل ذلك لا يضره، كما يستحب أن يتحول عن جنبه، وأن يصلي ركعتين.



