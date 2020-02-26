أول تعليق من أحمد موسى على مشهد إطلاق الأعيرة النارية في جنازة مبارك..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الأعيرة النارية، التي اطلقت اليوم خلال تشييع جنازة الرئيس الاسبق مبارك ، مراسم عسكرية تقوم في جميع الدول العسكريه التي تقدر ابناءها القاده.





واضاف الاعلامي احمد موسي، ان ذلك أسلوب متبع في المؤسسه العسكريه المصريه في جميع الجنازات، مشيرا الى انها تحيه وتشريف من القوات المسلحة، لابنها القائد العظيم .





وأوضح الإعلامي أحمد موسي، أن ذلك يدل علي مشهد عظيم من الدوله المصريه لابنائها القاده العسكريين، يدل على احترام من الدولة لأبنائها، وفي مقدمتهم الرئيس السيسي.





وأطلقت قذائف المدفعية على روح الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما بعد صراع مع المرض خلال مراسم الجنازة الرسمية العسكرية بمحيط مسجد المشير طنطاوى.

وحضر العديد من الشخصيات من وفود عدة دول أمام المسجد تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك، يقفون أمام مسجد المشير طنطاوي بالزي الأسود، ووصلت عدة سيارات لشخصيات عامة من مختلف دول العالم.