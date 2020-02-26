أول وفاة بسبب كورونا في مدينة الأهواز الإيرانية

سجلت مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان ذات الأغلبية العربية في جنوب إيران، اليوم الأربعاء، أول حالة وفاة بسبب كورونا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي "جوان".





ونقلت الوكالة عن رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة الأهواز فرهاد أبول نجاديان، قوله إن أحد الأشخاص توفى اليوم في الأهواز بسبب كورونا، وأن هناك ثلاثة أشخاص جرى تشخيص إصابتهم بالفيروس أيضا.





وأضاف نجاديان: "وضعنا الأشخاص الثلاثة الذين أصيبوا بكورونا في الحجر الصحي".





وبعد تسجيل هذه الحالة في الأهواز، يرتفع عدد ضحايا كورونا في إيران إلى 20 شخصا وإصابة 165 آخرين، إذ أعلنت السلطات الطبية بمدينة هرمزغان في وقت سابق عن إصابة 23 شخصا بالفيروس.