حكم رد الشبكة بعد خطوبة دامت لسنتين

حكم رد الشبكة بعد خطوبة دامات سنيتن ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ ممحمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأوضح عبدالسميع، قائلًا: لو لم تكتبوا الكتاب ولا تكن دخلت بها فالشبكة من حق الخاطب





حكم الهدايا والشبكة عند فسخ الخطبة .. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

حكم الهدايا والشبكة عند فسخ الخطبة سؤال حائر بين الناس عند عدم اكتمال الخطبة، وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.



وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم الهدايا والشبكة عند فسخ الخطبة؟»، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج ويُستحق كاملا بالدخول في العقد الصحيح، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.



