AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:19 م
جنازة الرئيس الاسبق
جنازة الرئيس الاسبق مبارك
Advertisements
منار نور _محمد ابو النور _ عمرو سيد _ احمد بيسو
أقيمت ظهر اليوم مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك، في مسجد المشير طنطاوي، والتي تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وكبار قيادات الدولة.

ننشر لكم 50 صورة و 8 فيديوهات من انطلاق جنازه الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك من مسجد المشير طنطاوي حتي وصوله الي مقابر العائلة بمصر الجديده . 

ويشهد اليوم الأربعاء، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 91 عامًا، وذلك بعد معاناة مع المرض.

يذكر أن الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.
 
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تشديدات أمنية في محيط قبر محمد حسني مبارك

شاهد.. الحزن يخيم على أبناء وأحفاد الرئيس الاسبق الراحل حسني مبارك فى جنازته

الآلاف يودعون مبارك داخل مسجد المشير طنطاوى.. فيديو

انطلاق الجنازة العسكرية للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.. فيديو

استعراض النياشين العسكرية للرئيس الأسبق مبارك خلال جنازته العسكرية.. فيديو

شاهد.. المواطنون يدعون للرئيس الراحل حسني مبارك أثناء تشييع جثمانه

ترشيحاتنا

حارس مبارك الشخصي لـ صدى البلد: زهَدَ الحياة والحكم بعد وفاة حفيده

6 رصاصات لم يفصح عنها.. أدلة جديدة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم

وسط هتافات المشيعين.. جمال وعلاء مبارك يحملان جثمان والدهما.. فيديو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي مسجد المشير لحضور جنازة مبارك العسكرية

شاهد.. سيدة تعثر على مخلوق بحري غامض خلال رحلة صيد ومفاجأة في انتظارها

صحفي تونسي يعلن عن خوف جماهير الترجي من مواجهة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجار يكشف عن استيراد فولكس فاجن لمكونات محلية مصرية بآلاف اليوروهات

مكشوف أم بطانة ؟.. بيلا حديد بفستان غريب في أسبوع الموضة بباريس

بفستان منقط.. نرمين ماهر تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة