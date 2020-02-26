50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك

أقيمت ظهر اليوم مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك، في مسجد المشير طنطاوي، والتي تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وكبار قيادات الدولة.





ننشر لكم 50 صورة و 8 فيديوهات من انطلاق جنازه الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك من مسجد المشير طنطاوي حتي وصوله الي مقابر العائلة بمصر الجديده .





ويشهد اليوم الأربعاء، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 91 عامًا، وذلك بعد معاناة مع المرض.



