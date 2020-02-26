طوارئ في دول الخليج العربي لوقف كورونا

حالة من القلق تحتاح الدول العربية بعد ما تسببت إيران في نقل العدوى إليها، وهو الأمر الذي أدى إلى استنفار وطوارئ بدول الخليج العربي التي تضاعف فيها عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، وفق ما ذكرت صحف عربية.





وارتفعت عدد الحالات المسجلة إلى 48 إصابة بالفيروس كلها قدمت من إيران، في حين عززت دول الخليج إجراءاتها لمواجهة انتشار الفيروس سواء عبر منع السفر للبلدان الموبوءة بالمرض، أو إخضاع العائدين للفحص الإلزامي وتطبيق الحجر الصحي.





وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 23 إصابة أمس الثلاثاء، بينهم ست سيدات سعوديات، بعد عودتهن من إيران عبر دبي أو الشارقة في الإمارات.





وأعلنت البحرين أمس تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.





وقالت وكالة أنباء البحرين، إنه «بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد، فقد تمّ تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين». كما أعلنت السلطات البحرينية منع مواطنيها من الذهاب إلى إيران «حتى إشعار آخر».





من جهتها، سجّلت الكويت إصابة ثلاثة كويتيين بالفيروس ممن «كانوا في الحجر الصحي الإجباري»، وسيدة كويتية قادمة من إيران ليصل العدد الإجمالي إلى 9 حالات.





أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في بيان تعليق جميع رحلات الركاب والشحن إلى إيران «لمدة أسبوع قابلة للتجديد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية» لمواجهة الفيروس.





وسبق أن أعلنت عن اكتشاف 13 حالة مصابة على أراضيها، أوقفت الرحلات مع المدن الصينية باستثناء العاصمة بكين.





وسجلت سلطنة عمان إصابتين إضافيتين، أمس، بالفيروس قدمتا أيضا من إيران، ليصبح عدد الحالات المسجلة هناك 4 حالات.





وتتزايد المخاوف من ارتفاع أعداد المصابين، خاصة أن الفيروس تزداد خطورته من انتقاله عبر الهواء في حالات مجاورة المرضى، وذلك في الوقت الذي حذر فيه خبراء من منظمة الصحة العالمية من أن العالم غير مستعد للفيروس، وإنه على الدول الإنفاق والتحرك سريعًا لتحجيم الفيروس.