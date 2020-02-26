إصابة ليفاندوفسكي وغيابه عن بايرن ميونخ شهرًا





ونشر بايرن ميونخ بيانًا رسميًا على موقعه الإلكتروني، أكد فيه تعرض ليفاندوفسكي لإصابة على مستوى الركبة، ليغيب إثرها عن الفريق لمدة شهر، في صدمة كبيرة للنادي البافاري.





وتمنى بايرن ميونخ الشفاء العاجل لمهاجمه، وذلك على حساب الفريق الرسمي على موقع تويتر.





يذكر أن ليفاندوفسكي قاد فريقه أمس لاكتساح نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفًا وأحرز الهدفين الآخرين.









أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، غياب مهاجم الفريق، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عن الفريق لمدة شهر بسبب الإصابة.