AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إصابة ليفاندوفسكي وغيابه عن بايرن ميونخ شهرًا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:22 م
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، غياب مهاجم الفريق، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عن الفريق لمدة شهر بسبب الإصابة.

ونشر بايرن ميونخ بيانًا رسميًا على موقعه الإلكتروني، أكد فيه تعرض ليفاندوفسكي لإصابة على مستوى الركبة، ليغيب إثرها عن الفريق لمدة شهر، في صدمة كبيرة للنادي البافاري.

وتمنى بايرن ميونخ الشفاء العاجل لمهاجمه، وذلك على حساب الفريق الرسمي على موقع تويتر.

يذكر أن ليفاندوفسكي قاد فريقه أمس لاكتساح نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفًا وأحرز الهدفين الآخرين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بايرن ميونخ يفتقد 4 نجوم في رحلة الدوحة

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يكتسح هيرتا برباعية ويصعد للمركز الثاني

ليفاندوفسكي أفضل لاعب بولندي في 2019

بايرن ميونخ في ضيافة تشيلسي بـ دوري أبطال أوروبا.. الليلة

دورى أبطال أوروبا .. ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ فى مواجهة تشيلسي

هدفان في 3 دقائق.. البايرن يتقدم على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا ..فيديو

ترشيحاتنا

وفاء عامر تهاجم منتقدي مبارك: انت لسه مغيرتش البامبرز.. فيديو

شاهد.. انهيار علاء مبارك خلال الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق

شاهد.. حزن سوزان مبارك أثناء تشييع جنازة الرئيس الاسبق

بكاء سوزان مبارك في وداع الرئيس الأسبق إلى مثواه الأخير.. فيديو

نجار يكشف عن استيراد فولكس فاجن لمكونات محلية مصرية بآلاف اليوروهات

بعد تحديد الدور الثاني.. تعرف على موعد مؤجلات الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان بسعر خيالي .. إطلالة مبهجة لـ ميلانيا ترامب في الهند.. شاهد

تسبب في وفاة حسني مبارك.. 6 طرق للوقاية من قصور الكلى المزمن

مراسل تليفزيوني يتعرض لموقف محرج خلال بث مباشر عبر فيسبوك.. شاهد ما حدث