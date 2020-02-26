ارتفاع سعر الدولار في جميع بنوك مصر.. تعرف على الأقل

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه ليوقف سعر الدولار تراجعه امام سعر الجنيه منذ مطلع العام الجاري 2020، وشهدت اسعار صرف الدولار امام سعر الجنيه اليوم ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر، وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري 15.54 شراء و 15.64 بيع.

ارتفاع سعر الدولار في جميع بنوك مصر

وارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه على صعيد البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، وذلك ليواصل مسلسل صعود سعر الدولار أمام الجنيه الذي بدأ الأسبوع الجاري، ليصل إجمالي ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 8 قروش خلال الأسبوع الذي ينتهي غدا.

أعلى وأقل سعر الدولار في بنوك مصر

يقدم مصرف أبو ظبي الاسلامي اليوم الأربعاء أعلى سعر شراء الدولار بقيمة 15.55 جنيه، فيما يقدم بنك مصر أقل سعر بيع الدولار في مصر بمبلغ 15.63 جنيه.

بنوك شهدت ارتفاع سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك مصر على النحو التالي:

بنك عودة

١٥٫٥٥ جنيه

١٥٫٦٥ جنيه

البنك المصري الخليجي

١٥٫٥٥ جنيه

١٥٫٦٥ جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٥٥ جنيه

١٥٫٦٥ جنيه

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٥٥ جنيه

١٥٫٦٥ جنيه

المصرف المتحد

١٥٫٥٥ جنيه

١٥٫٦٥ جم جنيه

كريدي أجريكول

١٥٫٥٥ جنيه

١٥٫٦٥ جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي

١٥٫٥٥ جنيه

١٥٫٦٥ جنيه

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٥٤ جنيه

١٥٫٦٤ جنيه

البنك العربي الافريقي الدولي

١٥٫٥٤ جنيه

١٥٫٦٤ جنيه

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٥٣ جنيه

١٥٫٦٣ جنيه

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٥٣ جنيه

١٥٫٦٣ جنيه

البنك الأهلي المصري

١٥٫٥٣ جنيه

١٥٫٦٣ جنيه

بنك مصر

١٥٫٥٣ جنيه

١٥٫٦٣ جنيه





سعر الدولار يرتفع أمام اسعار العملات

وارتفع مؤشر سعر صرف الدولار الامريكي خلال تعاملات اليوم أمام سلة العملات العالمية الرئيسية التي تضم 6 عملات هي الجنيه الاسترليني واليورو والين الياباني والدولار الكندي والكرونة السويدي والفرنك السويسري بنسبة 0.2% وهو ما عزز من أدائه أمام العملة المصرية.





اسعار العملات في السلة العالمية