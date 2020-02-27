تعرف على ميعاد طرح Huawei Mate Xs فى الأسواق

أصدرت شركة هواوى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية رسميًا هاتفها صاحب الشاشة القابلة للطى رسميًا Huawei Mate Xs أمس، إلا أنه سيطرح بالأسواق فى 5 مارس المقبل.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى هاتف Huawei Mate Xs بمعالج من نوع Kirin 990، ومزود بتكنولوجيا شبكة 5G، ويتميز هاتف Huawei Mate Xs الجديد بتصميم أفضل من نظيره السابق هاتف Mate X.





مع شاشة هاتف Huawei Mate Xs من نوع OLED وبحجم حوالى 8 بوصة، والكاميرا الأساسية 40 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/1.8 ، بالإضافة إلى كاميرا 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4، و كاميرا 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2.





ولا يحتوى هاتف Huawei Mate Xs على كاميرات أمامية، حيث يمكن للمستخدمين طى الهاتف والنظر إلى الكاميرات الخلفية واستخدامها ككاميرا سيلفي.





وزود Huawei Mate Xs ببطارية سعة 4.500 ميللى أمبير، بالإضافة إلى الشحن السريع الذى يصل إلى 55 وات ، بالإضافة إلى شاحن، ومساحة التخزين ب 512 جيجا بايت، أما ذاكرة الوصول العشوائى بسعة مع 8 جيجا بايت رام.



