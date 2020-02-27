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مرأة

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:59 ص
يسرا و اصالة
يسرا و اصالة
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورا جديدة للفنانتين يسرا و أصالة خلال خضوع كل منهما لجلسة تصوير لصالح مجلة Vogue.

ظهرت يسرا واصالة فى جلسة التصوير بإطلالة من اختيار الاستايلست Katie Trotter، حيث اعتمدت كلا منهما على ملابس غريبة وغير تقليدية، ولكن اتسمت ملابسهن على الألوان المبهجة والمتعددة.

وتميزت إطلالات اصالة و يسرا بالتنوع والتجديد، ولكن لم تنل إعجاب متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعى و عرضهما للسخرية من قبل متابعيهما.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدن على تسريحات شعر من أنامل المصفف Sadek L. Hair، فيما وضعت لهما خبيرة التجميل Jo Frost مكياجا جذابا ومميزا متناسقا معهما.


مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير
مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير
مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير
مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير
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مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير

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