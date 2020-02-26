ريال مدريد ضد مان سيتي .. الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه راموس

أشهر حكم مباراة ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي البطاقة الحمراء في وجه قائد الملكي سيرخيو راموس ، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو".









وتعرض راموس للطرد نتيجة عرقلة متعمدة لجبرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي المنفرد بشكل كامل بالمرمى.









جاء هدف ريال مدريد من خطأ فادح من مدافعي مانشستر سيتي في تمرير الكرة في وسط الملعب الدفاعي للفريق استغله فينيسيوس جونيور وتمكن من استخلاص الكرة والانطلاق إلى حدود منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة الى إيسكو المنفرد بشكل كامل بالمرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.





وتمكن السيتي من تسجيل التعادل من هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي على الجبهة اليسرى أنهاها كيفين دي بروين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث إرتقى لها جابرييل جيسوس برأسية وضعت الكرة داخل الشباك على يمين الحارس ثيبوه كورتوا.





وتمكن البلجيكي كيفين دي بروين من تسجيل الهدف الثاني لصالح السيتي من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء بتسديدة أرضية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس تيبو كورتوا.

