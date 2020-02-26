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رياضة

ريال مدريد ضد مان سيتي .. الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه راموس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أشهر حكم مباراة ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي البطاقة الحمراء في وجه قائد الملكي سيرخيو راموس، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو".


وتعرض راموس للطرد نتيجة عرقلة متعمدة لجبرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي المنفرد بشكل كامل بالمرمى.


جاء هدف ريال مدريد من خطأ فادح من مدافعي مانشستر سيتي في تمرير الكرة في وسط الملعب الدفاعي للفريق استغله فينيسيوس جونيور وتمكن من استخلاص الكرة والانطلاق إلى حدود منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة الى إيسكو المنفرد بشكل كامل بالمرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وتمكن السيتي من تسجيل التعادل من هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي على الجبهة اليسرى أنهاها كيفين دي بروين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث إرتقى لها جابرييل جيسوس برأسية وضعت الكرة داخل الشباك على يمين الحارس ثيبوه كورتوا.

وتمكن البلجيكي كيفين دي بروين من تسجيل الهدف الثاني لصالح السيتي من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء بتسديدة أرضية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس تيبو كورتوا.

جدير بالذكر أنه سبق للفريقين أن تواجهها في مناسبتين على أرضية ملعب سنتياجو بيرنابيو وانتهت كلاهما بانتصار ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي.

وتمٌثل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، اختبارًا هامًا لكلا الفريقين، ويطمح كل منهما في تجاوز خيبة الأمل على الصعيد المحلي، فـ ريال مدريد عانى في آخر مباراتين بالدوري الإسباني، وفشل في الحفاظ على صدارة الليجا، وتنازل عنها لصالح غريمه التقليدي برشلونة.

ويفتقد ريال مدريد في المباراة لخدمات إيدين هازارد بسبب الإصابة، ورودريجو جويس، بينما استعاد خدمات النجم الويلزي جاريث بيل، الذي غاب عن لقاء ليفانتي الأخير.
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