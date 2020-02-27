بسبب كورونا.. البحرين توقف الرحلات الجوية من وإلى العراق ولبنان

أعلنت هيئة الطيران المدني البحرينية، اليوم الخميس، تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة مع العراق ولبنان حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد





وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت، مساء أمس، عن ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 33 حالة في المملكة بعد تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا": "الحالات تم اكتشافها قبل دخولها مملكة البحرين وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، حيث أجريت لهم الفحوصات اللازمة فور وصولهن إلى المطار في القاعة المخصصة لذلك وتم وضعهن بالحجر الصحي الاحترازي".





من جانب آخر، قال وزير الصحة العراقي إن العراق حظر كل التجمعات العامة ومنع المسافرين من الكويت والبحرين من دخول البلاد، ليرتفع عدد الدول التي وضعت على قائمة منع الدخول إلى 9 في ظل تنامي المخاوف من انتشار فيروس كورونا.





كما أمر بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإغلاق دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية من 27 فبراير وحتى 7 مارس.



