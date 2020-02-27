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فن

ترند الفن.. وفاة إعلامية بجرعة زائدة من المخدرات.. نجمة شهيرة تكشف واقعة اغتصابها

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:12 ص
تريند الفن
تريند الفن
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سعيد فراج
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التقرير التالي:


نشر الاعلامى الكويتى ابو طلال الحمرانى خبرا عن وفاة الاعلامية ليالى أسد بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات وكان هناك شاب معها من أقاربها، وتم القبض عليه.


كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن شهادة النجمة العالمية أنابيلا سكيورا، ضد المنتج العالمي الشهير هارفي واينستين، والتي روت واقعة اغتصاب الأخير لها، قبل عدة سنوات.


علقت النجمة العالمية أنابيلا سكيورا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، على الشهادة التي أدلت بها في قضية المنتج العالمي الشهير هارفي وينشتاين، والتي فضحت فيها واقعة اغتصابه لها، أمام القضاء. 


نشر محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع مولوده الجديد "زين" الذي استقبله اليوم الأربعاء 26 فبراير، وعلق قائلًا: "الحمدلله حمدا كثيرا .. زين ابنى آخر العنقود..بعد انجى16 .. ومحمد11 ربنا يحفظ ثلاثتهم..ويجعلهم سند وضهر لبعض".


حالة كبيرة من الجدل أثارتها المحامية السورية رهاب البيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، بسبب آخر تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، والتي كتبت فيها: "الترغيب والترهيب أسلوبان لن يزيدانني إلا إصرارا وعزيمة وثباتا وقوة".
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